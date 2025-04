Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Roßleben (ots)

Am Dienstag beabsichtigten Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser in der Ziegelrodaer Straße einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Aufgefallen ist den Beamten das Fahrzeug aufgrund der fehlenden Kennzeichen. Der Fahrzeugführer folgte der Anweisung der Polizei anzuhalten und trat unmittelbar danach den Versuch an, fußläufig zu fliehen. Anschließend stimmte der Mann einem Alkohol- und Drogentest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als drei Promille und auch der Drogentest verwies auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Darüber hinaus konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 33-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung für sein Kraftfahrzeug besitzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell