POL-KA: (KA) Karlsruhe - Haftrichterin setzt Haftbefehl gegen Beschuldigten in Vollzug - Nachtrag zur Meldung vom 20.06.2025 "45-jähriger Mann durch Kräfte einer Spezialeinheit festgenommen"

Karlsruhe (ots) - In mehreren Orten der Region beschäftigten alkoholisierte Fahrzeugführer am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag die Polizei. Gegen 09:50 Uhr meldeten Zeugen in Waldbronn einen offenbar alkoholisierten Autofahrer. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ettlingen kontrollierten kurz darauf einen ...

