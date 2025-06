Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Erneut mehrere Trunkenheitsfahrten im Raum Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

In mehreren Orten der Region beschäftigten alkoholisierte Fahrzeugführer am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag die Polizei.

Gegen 09:50 Uhr meldeten Zeugen in Waldbronn einen offenbar alkoholisierten Autofahrer. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ettlingen kontrollierten kurz darauf einen 39-jährigen Renault-Fahrer in der Fabrikstraße. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Nur wenige Stunden später, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich in der Moltkestraße in Karlsruhe ein Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines Renaults kollidierte offenbar mit einem geparkten BMW und verständigte anschließend selbst die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von etwa 0,8 Promille bestätigte. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte in Bad Schönborn eine 36-jährige Opel-Fahrerin in der Lilienstraße. Die Polizisten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bei der Frau. Der anschließende Test ergab einen Wert von circa 1,5 Promille.

Ein weiterer Vorfall wurde von einem aufmerksamen Zeugen gegen Mitternacht in Oberderdingen der Polizei gemeldet. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer kollidierte wohl infolge seiner Alkoholisierung in der Franz-von-Sickingen-Straße mit einem geparkten Mercedes. Der Fahrer verletzte sich hierbei offenbar leicht. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1,6 Promille.

Alle vier Personen müssen nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise Straßenverkehrsgefährdung rechnen. In einem Fall kommt zusätzlich der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu.

