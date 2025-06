Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rund 150.000 Euro Sachschaden nach Balkonbrand

Karlsruhe (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sophienstraße entstand am Donnerstagvormittag ein erheblicher Sachschaden. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer offenbar gegen 11:40 Uhr auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die Flammen griffen wenig später auf den darüber liegenden Balkon über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr und Polizei standen beide Balkone bereits in Vollbrand.

Eine bettlägerige Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet. Die medizinische Erstversorgung der Dame übernahm eine Rettungswagenbesatzung, die sie anschließend in ein Krankenhaus brachte. Hinweise auf eine brandbedingte Verletzung lagen nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht vor.

Gegen 12:00 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die betroffenen Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar.

Ersten Schätzungen zufolge wird der entstandene Sachschaden auf circa 150.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

