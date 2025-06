Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Karlsruhe (ots)

Zwei schwer- und einen leichtverletzten Zweiradfahrer forderte ein Verkehrsunfall vom heutigen Nachmittag auf der Kreisstraße zwischen Staffort und Friedrichstal. Gegen 13.50 Uhr kollidierte dort ein Motorrad mit einem Kleinkraftrad. Zum Unfallablauf ist bisher bekannt, dass beide Fahrzeuge in Richtung Friedrichstal unterwegs waren. Der Führer des Kleinkraftrades verlangsamte im Fahrverlauf seine Geschwindigkeit, da er einen Abbiegevorgang einleiten wollte. Just in diesem Moment setzte der nachfolgende Motorradfahrer zu einem Überholvorgang an, erkannte die Geschwindigkeitsreduzierung des Roller-Fahrers und kam beim Abbruch des Überholvorgangs zu Fall. Das hierbei auf der Fahrbahn wegschliddernde Motorrad kollidierte dann mit dem bereits quer zur Fahrtrichtung stehenden Kleinkraftrad und brachte das zu Fall. Bei der Kollision wurde der 54-jährige Roller-Fahrer sowie dessen Sozius schwer verletzt, der durch seine Kleidung besser geschützte 56-jährige Motorradfahrer leichter. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, eine Person mit einem Hubschrauber als kurzfristiger verfügbares Rettungsmittel.

Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme sowie Rettung und Bergung kurzfristig gesperrt.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell