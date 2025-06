Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug in der Blumenstraße

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von Mittwoch auf Donnerstag Nacht in der Blumenstraße in Karlsruhe mehrere Gegenstände aus einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Die Tat konnte offenbar durch zwei Zeugen aus dem Raum Germersheim beobachtet werden. Diese werden nun gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen. Weiter Geschädigte oder Zeugen werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.

