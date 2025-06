Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle entzogen

Weimar (ots)

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht wollten Weimarer Polizeibeamte in der Belvederer Allee einen Pkw Renault kontrollieren. Als dessen Fahrer die Anhaltesignale wahrnahm, beschleunigte er und fuhr schließlich mit mehr als 150 km/h stadtauswärts. Nachdem der Pkw auf Höhe der Einmündung Zum Ziegelgraben den Anschein erweckte rechts am Fahrbahnrand anzuhalten und wenden zu wollen, stieg ein Polizeibeamter aus und öffnete die Fahrertür des Renault. Trotz der lauten Aufforderung das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, fuhr der Mann mit hoher Anfahrgeschwindigkeit weiter. Eine erneute Verfolgung blieb erfolglos. Ersten Ermittlungen zufolge kommt der 44-jährige Halter des Fahrzeuges als Fahrer in Frage.

