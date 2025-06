LPI-J: Baustromkabel entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: In der Friedrich-Ebert-Straße beschädigten Unbekannte übers Pfingst-Wochenende mehrere Glasscheiben. An einem Gebäude schlugen sie die äußere Glasscheibe des doppelt verglasten Fensters im Erdgeschoss ein. Gleich im Nahbereich befindet sich eine Telefonzelle, bei der die Polizeibeamten ein ähnliches Schadensbild vorfanden. Zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen ...

