Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtender Ladendieb schlägt Mitarbeiter

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 37-Jähriger in einem Supermarkt in Oberweimar dabei beobachtet, wie er Genussmittel im Wert von knapp 40 Euro in eine mitgeführte Tasche packte. Ohne zu bezahlen wollte der Mann den Kassenbereich verlassen. Als ihn allerdings ein 29-jähriger Mitarbeiter des Marktes ansprach, schlug er unvermittelt zu. Noch während des Notrufes flüchtete der Dieb aus dem Laden, konnte durch die Beamten jedoch kurze Zeit später gefasst werden. Neben einem Platzverweis und Hausverbot wurden Anzeigen wegen Diebstahl und Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell