Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) KA-Durlach, 45-jähriger Mann durch Kräfte einer Spezialeinheit festgenommen.

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich des Durlacher Bahnhofs zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 45-jähriger Mann, welcher zuvor aufgrund seines offensichtlch alkholisierten Zustands auffällig geworden war, wurde zunächst einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben ist. Nachdem ihm die Festnahme erkärt wurde, drohte er damit sich mit einem Messer selbst zu verletzten. Nachdem er nicht dazu bewegt werden konnten das Messer zur Seite zu legen, konnte er in der Folge durch Kräfte einer Spezialeinheit festgenommen werden. Die Person erlitt leichte Verletzungen, die er sich zuvor selbst zugefügt hatte und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge des Einatzes war auch ein ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Führungs- und Lagezentrum, Corinna Ebert

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell