Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Holzgegenstände brennen in Lagerhalle

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Holzkisten und Holzpaletten in einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Ginsheimer Straße gerieten am Dienstagvormittag (17.06.), gegen 11.20 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch das Dach der Halle in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

