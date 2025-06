Trebur (ots) - Am Montagabend (16.06.) wurde gegen 19.00 Uhr ein Brand in einem derzeit leerstehenden Gebäude in der Friedhofstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass das Gebäude weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Schaden durch das Feuer entstand in erster Linie in zwei Räumlichkeiten und teilweise an der Fassade. ...

