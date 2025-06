Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt alkoholisierten Radfahrer

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / ÖSTRUM (lud)

Am 31.05.2025, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth in der Straße Zuckerfabrik in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Östrum, ein Fahrradfahrer auf, welcher in auffälligen Schlangenlinien fuhr.

Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Dem 52-Jährigen Bad Salzdetfurther wurde anschließend auf der Hildesheimer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Im Anschluss musste der 52-jährige seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell