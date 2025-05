Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Verkehrsunfall auf der B 3 mit mehreren verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, B3 (Sti). Am 31.05.2025 ist es gegen 10.10 Uhr auf der Bundestraße 3 zwischen Elze und Wülfingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Nach bisherigen Ermittlungsstand hat ein 57-jähriger aus Elze die B3, aus Richtung Pattensen kommend, in Richtung Alfeld befahren. In Höhe der Unfallstelle hat dieser Fahrzeugführer mehrere Fahrzeuge überholt und ist anschließend mit dem entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen aus Alfeld zusammengestoßen. Im weiteren Verlauf ist der 57-jährige Mann aus Elze mit einem weiteren Pkw zusammengestoßen und anschließend mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Der entgegenkommende Pkw des Alfelders ist nach dem ersten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, welches sich hinter dem Pkw des Elzers befunden hat. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Pkw Fahrer, sowie der 68-jährige Motorradfahrer und seine 52-jährige Sozia verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 3 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell