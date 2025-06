Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in der Karlsruher Südweststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 00:15 Uhr auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Südendstraße. Anschließend drangen die Diebe gewaltsam über die Wohnungstür in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein, durchwühlten mehrere Schubladen und erbeuteten diverse Schmuckstücke.

Zu einem weiteren Einbruch in der Südendstraße kam es am Donnerstag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr. Auch hier verschafften sich die Täter Zutritt in das Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend eine Wohnungstür auf. Auf ihrer Suche nach Beute nahmen die Diebe einen Laptop an sich.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

