Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 15-Jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Heidelberg (ots)

Polizeikontrolle

Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Schurmannstraße ein Leichtkraftrad bzw. Roller, besetzt mit zwei Personen, auf. Der 15-Jährige Fahrer sollte gemeinsam mit seinem Mitfahrer, welcher keinen Helm trug, einer Kontrolle unterzogen werden. Trotz eindeutiger Anhaltesignale, beschleunigte der Roller und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach einer etwa 500 Meter langen Hinterherfahrt sprangen die beiden Personen vom Roller ab und rannten durch die dortige Parkanlage. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer durch eine Streifenbesatzung in einem Gebüsch widerstandlos festgenommen werden, der Mitfahrer konnte entkommen. Der 15-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest verliefen negativ. An dem Roller waren falsche Kennzeichen angebracht, weshalb dieser zum Verkehrsdienst abgeschleppt wurde. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seinen Vater übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt das "Haus des Jugendrechts" (HdJR) in Heidelberg.

