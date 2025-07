Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Räuberischer Ladendieb in Lebensmittelmarkt

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag kurz nach 12:00 Uhr betrat ein 35-jähriger Mann ein Lebensmittelgeschäft in N 7. Hier nahm er eine Einkaufstasche die er mit diversen Lebensmittel füllte. Aus nicht ersichtlichem Grund nahm er aus dieser Tasche nun ein bereits dort befindliches Stück Käse und warf dieses ins Gesicht eines Mitarbeiters des Marktes. Daraufhin verließ er den Markt, ohne für die Waren in der Tasche gezahlt zu haben. Die Filialleiterin und der Mitarbeiter stellten den Mann vor dem Geschäft und sprachen ihn darauf an, was dazu führte, dass der Mann nun die Personen beleidigte und körperlich anging. Der 35-Jährige ergriff die Möglichkeit zur Flucht und lief in Richtung Fußgängerzone, wo ihn der Mitarbeiter aus den Augen verlor. Nach dem Eintreffen der verständigten Polizeibeamten, wurde bekannt, dass der Mann bereits in der Vergangenheit in gleicher Art und Weise auffällig war. Es wurde bereits eine Anzeige gegen ihn erstattet sowie ein Hausverbot ausgesprochen. Glücklicherweise wurde keiner der Geschädigten verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

