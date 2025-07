Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0426 --Verkehrsunfall auf Autobahnzubringer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Autobahnzubringer Zeit: 02.07.2025, 14:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer Hemelingen fuhr ein 64 Jahre alter LKW-Fahrer auf ein Stauende auf. Er und eine weitere Autofahrerin wurden verletzt. Durch die Räumarbeiten kam es zu langen Rückstaus und Verkehrsbehinderungen.

Gegen 14:50 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem LKW laut eigener Aussage auf dem Autobahnzubringer in stadtauswärtiger Richtung auf ein Stauende zu und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei prallte er aus noch bisher ungeklärter Ursache gegen einen weiteren Sattelzug, der in der Folge gegen davor rollende Autos geschoben wurde. Durch den Aufprall verkeilten sich die beiden LKW, der 64-Jährige wurde dabei an den Beinen verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Eine weitere Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide LKW und zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und es entstand insgesamt hoher Sachschaden. Durch die verkeilten LKW musste der Autobahnzubringer zeitweise voll gesperrt werden und die Arbeiten zogen sich über mehrere Stunden, so dass es in der Folge zu längeren Rückstaus kam. Gegen 20:15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell