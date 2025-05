Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter Täter dringt in Wohnhaus ein

Altenburg (ots)

Nobitz. In den frühen Morgenstunden des 16.05.2025 gegen 03:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Waldenburger Straße in Nobitz. Zuvor verschafften sich die Täter unberechtigt Zugang zu einem unverschlossenen Pkw, welcher vor dem Anwesen stand. Aus dem Fahrzeug entnahmen sie einen Schlüsselbund. Im Anschluss verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus. Beim Betreten des Objektes schlug jedoch der im Haus befindliche Hund an, woraufhin der Täter die Flucht ergriff und den Schlüssel in der Tür zurückließ. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu richten. (Bezugsnummer: 0124975/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell