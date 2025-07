Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0423 --Autoaufbrecher in Mitte festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 01.07.2025, 23:50 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt kam es am Dienstag zu einem Kfz-Aufbruch. Durch die Videoleitstelle konnte der mutmaßliche Täter in der Nacht zu Mittwoch identifiziert und festgenommen werden. Haftgründe gegen den 23 Jahre alten Mann werden derzeit geprüft.

Mit einem Pflasterstein schlug der 23-Jährige auf dem Bahnhofsplatz gegen 23:50 Uhr die Seitenscheibe eines Transporters ein. Er entwendete eine Sporttasche und übergab sie an einen Komplizen. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und verwies den Fahrzeughalter, der unmittelbar danach zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, auf einen der Tatverdächtigen, der sich mit der Sporttasche vor dem Überseemuseum aufhielt. Als er den Dieb konfrontierte, kam es zu einer Rangelei. Hierbei ließ der Unbekannte die Tasche fallen und flüchtete.

Mit Hilfe der Videoleitstelle konnte in der Dienstagnacht der 23 Jahre alte Verdächtige ermittelt und festgenommen werden. Der Mann ist schon mehrfach mit ähnlich gelagerten Taten in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Die weiteren Ermittlungen, auch gegen den noch unbekannten Mittäter, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell