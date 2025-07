Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0422 --Angriff auf trans Person - Staatsschutz ermittelt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Bremerhavener Straße Zeit: 30.06.205, 19.30 Uhr

Am Montagabend kam es an einer Straßenbahnhaltestelle im Bremer Stadtteil Walle zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine 18-jährige trans Person. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die betroffene Person gegen 19:30 Uhr an der Haltestelle Jadestraße in der Bremerhavener Straße auf, als zwei Jugendliche aus einer einfahrenden Straßenbahn ausstiegen und die 18-Jährige unvermittelt angriffen. Die Täter schlugen mehrfach auf die am Boden liegende Person ein und traten sie. Im Anschluss flüchteten die Angreifer vom Tatort. Das Opfer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben ist die Person als trans Person in Bremen bekannt und geht davon aus, auch äußerlich als solche wahrgenommen worden zu sein.

Die Angreifer wurden als etwa 15 bis 20 Jahre alt beschrieben, mit dunklem Teint und dunkler Kleidung. Der Staatsschutz prüft unter anderem ein mögliches transfeindliches Tatmotiv. Es liegen bereits erste Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell