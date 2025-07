Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0424 --Goldkette entrissen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 02.07.2025, 15:35 Uhr

Ein unbekannter Täter riss einem 82 Jahre alten Mann in der Innenstadt zwei Goldketten vom Hals und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 15:35 Uhr hatte der 82-Jährige gerade die Tür des Mehrfamilienhauses in der Langenstraße hinter sich geschlossen, als jemand an dieser Tür klopfte. Da er vermutete, dass es sich um einen Bewohner handelte, öffnete der Mann dem Unbekannten. Dieser griff unvermittelt an die beiden goldenen Halsketten des 82-Jährigen, riss diese herunter und rannte in Richtung Radio Bremen davon. Der Senior blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er ca. 25 bis 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und hatte dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer dunklen Lederjacke.

Zeugen, die in der Langenstraße, der Bürgermeister-Smidt-Straße oder der kleinen Schlachtpforte Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell