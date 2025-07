POL-HB: Nr.: 0425 --Zwei aufmerksame Zeuginnen helfen bei Festnahme von Fahrraddieben

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 02.07.2025, 15:35 Uhr Ein unbekannter Täter riss einem 82 Jahre alten Mann in der Innenstadt zwei Goldketten vom Hals und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 15:35 Uhr hatte der 82-Jährige gerade die Tür des Mehrfamilienhauses in der Langenstraße hinter sich geschlossen, als jemand an dieser Tür klopfte. Da er vermutete, dass es sich um ...

