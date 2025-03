POL-HA: Aufmerksamer Bürger erkennt Täter

Hagen-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Mann wollte am Donnerstagnachmittag (27.03.2025) aus einem Geschäft in der Innenstadt einen Koffer stehlen und spuckte einer Frau, die ihn an der Tat hinderte, in das Gesicht. Gegen 15.00 Uhr wurde die 39-Jährige in dem Laden in der Elberfelder Straße auf den Unbekannten aufmerksam. Dieser hatte einen Koffer aus der Auslage genommen und anschließend die daran angebrachte ...

