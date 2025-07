Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.2

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K4229 bei Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis.

Starke Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW befinden sich derzeit noch immer an der Unfallstelle. Zum Berichtszeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeugführer eines Mazda 6 aus bislang unbekannter Ursache am Ortsausgang von Laudenbach, Fahrtrichtung Heppenheim/B3, die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. In der Folge krachte der Mazda nahezu ungebremst in eine landwirtschaftlich genutzte Halle (Scheune). Für den Beifahrer kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Bergung des Unfallfahrzeuges wird voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Zur Rekonstruktion des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zum genauen Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die K4229 bleibt im oben genannten Bereich weiterhin voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch Beamte der Verkehrsgruppe BAB Seckenheim.

