Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Abschlussmeldung: Großbrand in Mainz - Bürocontainer-Komplex in Mombacher Straße in Brand

Mainz (ots)

Der Großeinsatz der Feuerwehr Mainz an der Mombacher Straße ist seit 6:30 Uhr beendet. Wie berichtet war die Feuerwehr um 0:40 Uhr zu einem Großbrand eines Bürocontainer-Komplexes alarmiert worden. Für die aufwändigen Nachlöscharbeiten rückte das THW mit einem Bagger an. Die Bevölkerungsinformation über Warnapps wurde zurückgenommen.

Der etwa 30x10m große Container-Komplex, in dem groß Mengen Holz verbaut waren, stand lichterloh in Flammen. Um eine Brandausbreitung zu verhindern, wurden in der Höchstzeit etwa 3000 Liter Wasser pro Minute abgegeben, was das Hydrantennetz vor Ort deutlich an seine Grenzen brachte. Mit Tanklöschfahrzeugen sowie weiter entfernten Hydranten konnte eine sichere Wasserversorgung hergestellt werden.

Die genaue Nutzung des offensichtlich leerstehenden Komplexes ist noch nicht geklärt. Aufgrund einer unklaren Meldung einer Zivilperson vor Ort, wurde ein benachbartes Gebäude unter Atemschutz nach Personen durchsucht. Personen konnten keine angetroffen werden, sodass bis zum Einsatzende keine Verletzten zu beklagen sind.

Für die Löscharbeiten wurden zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Mainz alarmiert. An der Einsatzstelle waren etwa 70 Einsatzkräfte. Weitere Kräfte besetzten die Wachen der Berufsfeuerwehr und überprüften um 3:20 Uhr einen Brandmeldealarm, der sich als Fehlalarm herausstellte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde über Warnapps über den Brand informiert. In der Leitstelle meldeten sich mehrere Anwohner des Stadtgebiets über Notruf und sorgte sich aufgrund des Brandgeruchs. In einem solchen Fall ist das Schließen von Fenstern und Türen immer die beste Maßnahme. Eine außergewöhnliche Gefährdung war nicht zu befürchten.

Um den Brand in dem Komplex endgültig zu löschen, rückte das THW aus Groß-Gerau mit einem Bagger an. Mit diesem wurden die Reste eingerissen. Nur so war ein Herankommen an die letzten Brandstellen möglich. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Bretzenheim, Finthen, Gonsenheim, Marienborn, Mombach und Stadt. Ebenso kamen die IuK-Gruppe der Feuerwehr Mainz, die Werkfeuerwehr Schott sowie ein ehrenamtlich besetzter Rettungswagen der Malteser zum Einsatz und das THW Mainz.

Zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Aufgrund der unklaren Nutzung ist auch der Sachschaden durch die Feuerwehr nicht einzuschätzen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell