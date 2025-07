FW Mainz: Folgemeldung: Großbrand in Mainz - Bürocontainer-Komplex in Mombacher Straße in Brand

Mainz (ots) - Am frühen Abend des heutigen Freitags, um kurz nach 17 Uhr, wurde die Feuerwehr Mainz in die Meixlerstraße im Stadtteil Mombach alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu einem Zimmerbrand gekommen war, den der Bewohner mithilfe eines Gartenschlauchs jedoch schon weitestgehend eigenständig abgelöscht hatte. Bei diesen ...

mehr