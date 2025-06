Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Mehrfamilienhaus - 13 Personen und 2 Katzen gerettet

Mainz (ots)

Mainz, 24. Juni 2025 - Gegen 04:15 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Integrierte Leitstelle (I-ILS) Mainz. Die Anrufer meldeten dichten Rauch und Brandgeruch im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses "Am Zollhafen" in der Mainzer Neustadt. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: In einer Erdgeschosswohnung war ein ausgedehnter Wohnungsbrand ausgebrochen.

Das Acht-Parteien-Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vollständig bewohnt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten neun Personen über Drehleitern, zwei weitere Personen wurden mit Fluchthauben über den verrauchten Treppenraum ins Freie gebracht. Auch zwei Katzen konnten gerettet werden.

Die betroffene Wohnung ist vollständig unbewohnbar. Die übrigen Wohnungen im Gebäude wurden nach Abschluss der Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen wieder freigegeben. Das Gebäude wurde komplett evakuiert, die Bewohner konnten jedoch nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Bewohner der Brandwohnung befand sich bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Freien. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Mainzer Klinik gebracht.

Im Einsatz waren mehrere Trupps unter Atemschutz, der Löschangriff erfolgte über zwei Strahlrohre. Die Abschnittsleitung Gesundheit kümmerte sich um die Betreuung der betroffenen Bewohner, in einem nahegelegenen Hotel.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin: Bei Rauch im Treppenraum darf dieser nicht betreten werden. Bitte verbleiben Sie in der Wohnung, machen Sie sich am Fenster bemerkbar und warten Sie auf Hilfe der Feuerwehr.

Die Bewohner haben sich äußerst vorbildlich verhalten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge geleistet - dafür danken wir ausdrücklich.

Zur Höhe des Sachschadens sowie zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt war die Feuerwehr Mainz mit 9 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften (Berufsfeuerwehr sowie Freiwillige Feuerwehr), der Rettungsdienst mit 10 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften sowie die Polizei mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell