POL-FR: Eimeldingen: An Autobahnanschlussstelle von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.10.2024, gegen 22.50 Uhr, kam ein 20-jähriger Pkw-Fahrer an der Autobahnanschlussstelle Eimeldingen von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Anschlussstelle und kam in der Rechtskurve, vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit, geradeaus von Fahrbahn ab. Er fuhr über den Grünstreifen und der Pkw kam in Buschwerk zum Stehen. Im Pkw lösten wohl alle Airbags aus. Auch wurde der Pkw rundherum beschädigt. Der 20-jährige Fahrer sowie sein 21-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Auffahrtsast zur Autobahn A 98 gesperrt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

