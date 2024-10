POL-FR: Gemarkung Wutach: Vorfahrtsverletzung auf Kreisstraße - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 25.10.2024, gegen 15.40 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer das Gefälle der K5109, von Fahrtrichtung Gscheid kommend, in Fahrtrichtung Keppenbach fahrend. In einer Rechtskurve verlor der 79-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte er hierbei gegen einen Standpfosten der dort am Fahrbahnrand verlaufenden Schutzplanke. ...

