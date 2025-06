Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Tankmotorschiff fährt sich in Höhe Mainz-Mombach fest

Mainz (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag fuhr sich ein mit Diesel beladenes Tankmotorschiff beim Einfahren in den Industriehafen Mainz-Mombach im so genannten "Mombacher Stromarm" des Rheins fest. Hierbei gab es keine Verletzten und es kam zu keinerlei Produktaustritt. Das Tankmotorschiff setzte auf einer Sandbank auf und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus der misslichen Lage befreien. In Absprache zwischen dem Schiffsführer des Havaristen, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr Mainz wurde zunächst versucht das Gewicht durch internes Umpumpen zwischen den Tankkammern zu verlagern. Diese Maßnahme brachte leider keinen Erfolg. Schließlich wurde versucht den Havaristen mit Unterstützung des Feuerlöschbootes Mainz/Wiesbaden frei zu schleppen. Auch dies zeigte leider keine Wirkung. Nach erneuter Rücksprache zwischen dem Schiffsführer, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr wurde der Einsatz der Feuerwehr Mainz beendet, da keine weiteren Unterstützungsmöglichkeiten durch die Feuerwehr bestanden und keine Gefährdung für Menschen oder die Umwelt vorlag. Die Wasserschutzpolizei verblieb vor Ort. Die Einfahrt in den Industriehafen Mainz-Mombach ist durch den Havaristen für die Großschifffahrt aktuell nicht möglich.

Im Einsatz waren dreizehn Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr Mainz mit drei Fahrzeugen, einem Mehrzweckboot und einem Feuerlöschboot, sowie die Wasserschutzpolizei Mainz mit einem Boot und drei Beamten.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell