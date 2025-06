LPI-J: Unter Betäubungsmitteln gefahren

PI Apolda (ots) - Am 20.06.2025, 16:30 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Adolf-Aber-Straße. Der Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr die Adolf-Aber-Straße aus der Jenaer Straße kommend. An der Eimündung zur Promenadenstraße musste dieser verkehrsbedingt halten. Der Fahrer eines Pkw Ford reagierte zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

