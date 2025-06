LPI-J: Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Weimar (ots) - Am frühen Samstagmorgen erhielt die Polizei Weimar die Meldung, dass mehrere Personen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar eine Mauer besprühen. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter unerkannt fliehen und hinterließen ein neues Graffito auf der bereits zahlreich besprühten Mauer. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

