LPI-J: Fahrrad aus Schuppen entwendet

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar. Aus einem Kellerabteil wurde ein knapp 6000EUR teures E-Bike samt Faltschloss entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

