LPI-J: Schockanrufe - Telefon-Trickbetrüger treiben ihr Unwesen

Weimar (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Vormittag auf der L 1054. Gegen 10:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Opel-Fahrerin die L 1054 zwischen der Ortslage Ettersbergsiedlung und dem Abzweig Kleinobringen. In einer Linkskurve kam ihr ein weißer Lkw mit Kastenaufbau (vermutlich 7,5 Tonnen) entgegen. Er befand sich mit den Rädern teilweise auf der Fahrspur der Opel-Fahrerin, so dass es zum seitlichen ...

