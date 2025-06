Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrer zu schnell gefahren - verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer die Kreisstraße 310 zwischen den Ortslagen Kranichfeld und Rittersdorf. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, schliff über zwanzig Meter eine Bordsteinkante entlang, stieß gegen einen Fahrbahnbegrenzungspfosten und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Mit einem Knochenbruch und etlichen Schürfwunden wurde der Witzlebener zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 4000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

