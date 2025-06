LPI-J: Betrunkenen Radfahrer gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Besondere Vorsicht muss ein Radfahrer beim Befahren von Bordsteinkanten walten lassen. Schnell kann sich das Rad verkanten, sodass es zum Sturz kommt. So erging es am Donnerstagnachmittag einer Frau in Kahla. Die 79-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Saale-Radweg und blieb im Bereich der Brückenstraße an einem Bordstein hängen. Dadurch stieß sie zu Boden und verletzte sich. ...

