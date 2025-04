POL-PDTR: Vermisste 13-Jährige wohlbehalten angetroffen

Trier (ots) - Am Hauptfriedhof in Trier wurden in den letzten Wochen mehrere Blumengestecke, Laternen und persönliche Gegenstände vor der Gedenktafel am Baumgrabfeld entwendet. Die Taten ereigneten sich an mehreren Tagen, darunter der 19. März 2025 sowie im Zeitraum zwischen dem 20. März und dem 31. März 2025. ...

