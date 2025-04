Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier, 07. April 2025: Diebstahl und Vandalismus auf dem Hauptfriedhof in Trier- Polizei bittet um Hinweis

Am Hauptfriedhof in Trier wurden in den letzten Wochen mehrere Blumengestecke, Laternen und persönliche Gegenstände vor der Gedenktafel am Baumgrabfeld entwendet. Die Taten ereigneten sich an mehreren Tagen, darunter der 19. März 2025 sowie im Zeitraum zwischen dem 20. März und dem 31. März 2025. Der gesamte Bereich vor der Gedenktafel war betroffen.

Die entwendeten Gegenstände wurden zum Teil in einem nahegelegenen Abfallbehälter wieder aufgefunden, nachdem eine Angehörige einige der verschwundenen Gegenstände dort entdeckte. Es handelt sich sowohl um Blumenschmuck als auch um Kerzen und andere persönliche Gegenstände, die von dem oder den Täter*innen mutmaßlich in den Abfall geworfen wurden.

Die Polizei Trier ist erschüttert über diese Taten, die den Angehörigen große emotionale Schmerzen bereiten. Es handelt sich nicht nur um Straftaten, sondern auch um die Verletzung des Andenkens an verstorbene Menschen und deren Angehörige.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Trier in Verbindung zu setzen.

