Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangen unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar. Aus einem Kellerabteil wurde ein knapp 6000EUR teures E-Bike samt Faltschloss entwendet.

