POL-BI: Polizeihund Ayko fasst Einbrecher

FR / Bielefeld / Lämershagen - Nach einem Einbruch am Mittwochabend, 20.11.2024, in Lämershagen, stellten Polizisten und Diensthund Ayko zwei Einbrecher. Die Männer hatten bereits Schmuck aus dem Haus an sich genommen.

Gegen 17:00 Uhr meldete ein wachsamer Anwohner der Polizei einen Einbruch von zwei maskierten Personen in ein Haus an der Wrachtrupstraße, in Höhe der Stollenstraße. Die alarmierten Polizisten, darunter auch eine Diensthundführerin mit Hund Ayko, trafen wenig später am Tatort ein.

Die Beamten nahmen zunächst einen polizeibekannten und per Haftbefehl gesuchten 36-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz am Tatort fest. Sein Komplize, ein 33-jähriger Bielefelder mit kosovarischer Staatsbürgerschaft, wurde schließlich durch Diensthund Ayko im Garten des Hauses gestellt. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen durch einen Biss. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Duo hatte mehrere Räume durchsucht und Schmuck an sich genommen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Gegen den 36-jährigen Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahl vor. Er trat am Donnerstag, 21.11.2024, seine Haftstrafe an. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 33-Jährigen konnte kein weiteres Diebesgut festgestellt werden. Die Männer werden sich für den Einbruch verantworten müssen.

