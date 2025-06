Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand einer Gras- und Grünfläche in Finthen

Mainz (ots)

Am heutigen Samstagmittag gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brand von einer Gras- und Grünfläche im Bereich der Bezirkssportanlage Mainz-Finthen alarmiert. Der Pilot eines Sportflugzeuges, der die Einsatzstelle überflogen hatte, meldete dies der Flugsicherung, die daraufhin die Integrierte Leitstelle Mainz davon in Kenntnis setzte. Vor Ort brannten ca. 450qm Gras und Gestrüpp. Das Feuer konnte unter Verwendung von 3 Rohren und dem Einsatz von speziellen Waldbrandrucksäcken schnell abgelöscht werden. Diese Rucksäcke ermöglichen ein sehr effizientes Ablöschen bei maximaler Flexibilität von z.B. solchen Grasbränden. Im Einsatz waren neben vier Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Finthen mit einem Fahrzeug sowie die Polizei Mainz. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. Die Feuerwehr Ingelheim war wegen der zuerst unklaren Örtlichkeit ebenfalls alarmiert, musste aber nicht mehr tätig werden.

Hinweis:

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und hohen Temperaturen warnt die Feuerwehr vor erhöhter Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Bereits eine kleine Unachtsamkeit kann verheerende Folgen haben. Helfen Sie mit, Brände zu vermeiden - durch umsichtiges Verhalten in der Natur:

🔸 Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe! Grillen, Lagerfeuer und sonstige offene Flammen sind in und an Wäldern streng verboten.

🔸 Zigaretten gehören nicht in die Natur! Weggeworfene Zigarettenkippen können trockenes Gras und Laub leicht entzünden - bitte benutzen Sie Aschenbecher und nehmen Sie Ihre Abfälle mit.

🔸 Nicht auf trockenem Gras parken! Heiße Fahrzeugteile wie Katalysatoren oder Auspuffanlagen können Brände auslösen - stellen Sie Ihr Auto nur auf festen, nicht brennbaren Flächen ab.

🔸 Verdächtige Rauchentwicklung oder offene Flammen? Warten Sie nicht - alarmieren Sie sofort die Feuerwehr über den Notruf 112!

Die Feuerwehr appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: Achtsamkeit schützt Leben, Natur und Eigentum. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

