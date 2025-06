FW Mainz: +++ PKW-Anhänger in Brand + Rauchwarnmelder in Wohnheim + Baum droht zu kippen + Mülleimerbrand + Person in Aufzug + diverse Tierrettungen + BMA Seniorenwohnheim + Verdacht Fahrzeugbrand A63 +++

Mainz (ots) - Am Sonntagnachmittag führte ein Wohnungsbrand in Mainz-Hechtsheim zu einem längeren Feuerwehreinsatz. Verletzt wurde niemand. Über den Notruf 112 wurde der Feuerwehr Mainz eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Wohngebäudes gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. In einem Mehrfamilienhaus in Hanglage kam es auf der ebenerdigen Rückseite zu einem Wohnungsbrand. ...

