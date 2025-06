Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wohnungsbrand in Mainzer Mehrfamilienhaus

Mainz (ots)

Am Sonntagnachmittag führte ein Wohnungsbrand in Mainz-Hechtsheim zu einem längeren Feuerwehreinsatz. Verletzt wurde niemand.

Über den Notruf 112 wurde der Feuerwehr Mainz eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Wohngebäudes gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage.

In einem Mehrfamilienhaus in Hanglage kam es auf der ebenerdigen Rückseite zu einem Wohnungsbrand. Während zwei Trupps unter schwerem Atemschutz die Brandstelle in der Wohnung ausfindig machen und die Brandbekämpfung einleiten konnten, wurde das betroffene Gebäude durch weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei erkundet und teilweise geräumt.

Hierbei wurden mehrere Wohnungen mit Raucheintrag vorgefunden, welche durch eine natürliche Belüftung wieder vom Rauch befreit werden konnten. Durch den Rettungsdienst wurden drei Personen medizinisch untersucht, welche erste Löschversuche eingeleitet hatten. Alle Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Durch die ebenfalls an die Einsatzstelle alarmierte Abteilung Strom der Mainzer Netze wurde die betroffene Wohnung stromlos geschaltet. Nach maschineller Belüftung der Brandwohnung und angrenzender Räumlichkeiten sowie einer erneuten Kontrolle des Gebäudes, konnte der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet werden.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Mainz mit insgesamt 35 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen und dem Kriminaldauerdienst sowie die Abteilung Strom der Mainzer Netze.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell