FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Wohnungsbrand in der Altstadt +++

Mainz (ots) - Um kurz vor halb zwei am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brand in einer Zahnarztpraxis in der Mainzer Altstadt alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine leichte Verrauchung in den Praxisräumen festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Räumlichkeiten und konnte die Ursache für die Rauchentwicklung an einem elektrischen Gerät, welches in einem ...

