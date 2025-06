Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Reanimation im Hanggelände + Rauchwarnmelder und angebranntes Essen in Gonsenheim, Hechtsheim und Neustadt + Türöffnung + Schlange in Altstadt + Benzinverlust aus PKW + Fehl- und Kleineinsätze +++

Mainz (ots)

1. Reanimation im Hanggelände - Person verstorben - Lerchenberg - 12.06.2025, 10:19-12:37 Uhr

Die Feuerwehr wurde zu einer leblosen Person in ein bewachsenes Hanggelände in der Fontanestraße gerufen. Die Person lag in einem Gebüsch an einem Abhang, ein Absturz in die Tiefe konnte nicht ausgeschlossen werden. Bereits eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr fortgesetzt, blieben jedoch erfolglos - die Person verstarb noch vor Ort. Die genaue Ursache für den Vorfall ist derzeit unbekannt. Zum Schutz der Sichtverhältnisse und Betreuung der Ersthelfenden kamen Sichtschutz und Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung zum Einsatz. Eingesetzte Kräfte: 4 Fahrzeuge, 16 Personen

2. Rauchwarnmelder ausgelöst - angebranntes Essen - Gonsenheim - 12.06.2025, 11:17-11:57 Uhr

In einem Wohngebäude in der Elsa-Brändström-Straße wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder gemeldet. Rauch war wahrnehmbar. Die Feuerwehr stellte angebranntes Essen als Ursache fest. Ein Eingreifen war nicht notwendig. Eingesetzte Kräfte: 4 Fahrzeuge, 14 Personen

3. Schlange in Kaufhaus - Tierheim übernimmt - Altstadt - 12.06.2025, 14:36-15:45 Uhr

In einem Kaufhaus wurde eine ca. 20 cm lange Schlange entdeckt. Das Tier konnte durch Mitarbeiter gesichert und anschließend ins Tierheim überführt werden. Eine abschließende Bestimmung durch Experten steht aus. Eingesetzte Kräfte: 1 Fahrzeug, 2 Personen

4. Austretendes Benzin aus PKW - Mombach - 12.06.2025, 16:30-18:18 Uhr

Vor einem Drogeriemarkt trat aus einem abgestellten Fahrzeug Kraftstoff aus. Die Feuerwehr streute den Bereich ab und sicherte bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes. Eingesetzte Kräfte: 1 Fahrzeug, 2 Personen

5. Ausgelöster Rauchwarnmelder - angebranntes Essen - Hechtsheim - 12.06.2025, 23:14-23:47 Uhr

In einem Seniorenheim löste ein Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen aus. Die Feuerwehr kontrollierte die betroffenen Bereiche, ein Schaden entstand nicht. Eingesetzte Kräfte: 4 Fahrzeuge, 16 Personen

6. Türöffnung - Bretzenheim - 12.06.2025, 23:00-23:32 Uhr Nach einem Notruf wegen einer möglicherweise bedrohten Person öffnete die Feuerwehr eine Wohnungstür in einem Wohngebäude in der Straße "An der Wied". Die betroffene Person wurde angetroffen und dem Rettungsdienst übergeben.

Eingesetzte Kräfte: 2 Fahrzeuge, 8 Personen

7. Angebranntes Essen - Person in verrauchte Wohnung - Neustadt - 13.06.2025, 01:40-02:14 Uhr

Ein Heimrauchmelder alarmierte Anwohner in der Feldbergstraße. In einer verrauchten Wohnung wurde eine Person angetroffen, die vom Rettungsdienst betreut wurde. Die Wohnung wurde belüftet. Eingesetzte Kräfte: 3 Fahrzeuge, 10 Personen

8. Zusammenfassung: Klein- und Fehleinsätze - 12.06.-13.06.2025

Insgesamt sieben Einsätze wurden als Klein- oder Fehleinsätze eingestuft, darunter:

- eine gemeldete Ölspur in Hechtsheim (ohne Maßnahmen), - eine Rauchentwicklung an der Haltestelle Mombach Bahnhof (keine Feststellung), - eine Tierrettung (Taube, ohne Maßnahmen), - drei ausgelöste automatische Brandmeldeanlagen ohne Schaden, - sowie ein weiterer Einsatz wegen piependem Rauchmelder ohne Schadenslage.

Eingesetzte Kräfte gesamt: 7 Fahrzeuge, 20 Personen

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell