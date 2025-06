Mainz (ots) - Am heutigen Abend gegen 18:15 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brand in einem Schnellimbiss in der Forsterstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen und Rauch sichtbar. Die Feuerwehr reagierte sofort und begann mit der Brandbekämpfung. Ein Trupp mit umluftunabhängigem Atemschutz wurde eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen. Zudem wurde mit einer Drehleiter die ...

