Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Rauchentwicklung in Zahnarztpraxis

Mainz (ots)

Um kurz vor halb zwei am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Brand in einer Zahnarztpraxis in der Mainzer Altstadt alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine leichte Verrauchung in den Praxisräumen festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Räumlichkeiten und konnte die Ursache für die Rauchentwicklung an einem elektrischen Gerät, welches in einem Schrank verbaut war, ausfindig machen. Es handelte sich um einen sogenannten Schmorbrand, bei dem keine Flammen zu sehen waren. Die Löschmaßnahmen wurden schließlich mit einem Kohlenstoffdioxid-Feuerlöscher durchgeführt. Anschließend wurde das Gerät ausgebaut und ins Freie verbracht. Nach Belüftung der Praxis mit einem Überdrucklüfter war der Einsatz der Feuerwehr nach etwa einer Stunde beendet. Das Verhalten der anwesenden Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis war beispielhaft und umsichtig. Nach Erkennen der Gefahr wurde die Praxis umgehend geräumt und die Feuerwehr alarmiert, sodass zu keiner Zeit Personen gefährdet waren. Die Feuerwehr Mainz war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften beider Wachen der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell