FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Wohnungsbrand Mainzer Neustadt +++

Mainz (ots) - Am frühen Sonntagnachmittag fuhr sich ein mit Diesel beladenes Tankmotorschiff beim Einfahren in den Industriehafen Mainz-Mombach im so genannten "Mombacher Stromarm" des Rheins fest. Hierbei gab es keine Verletzten und es kam zu keinerlei Produktaustritt. Das Tankmotorschiff setzte auf einer Sandbank auf und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus der misslichen Lage befreien. In Absprache zwischen dem ...

mehr