LPI-SHL: Sperrmüllcontainer angezündet

Rohr (ots) - Montagmorgen fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Meininger Straße in Rohr, als sie aus bislang unbekannte Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit dem Fahrzeug eines 32-Jährigen zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Fahrer und 33-jährige Beifahrer des anderen unfallbeteiligten Autos kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der Beifahrer der Frau blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren ...

